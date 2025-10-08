Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras ola de violencia contra dragoneantes
También se suspendieron los traslados y remisiones.
Los atentados criminales que han dejado varios funcionarios asesinados y otros heridos de gravedad, han llevado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la implementación de medidas extraordinarias de seguridad.
Se suspenden vistas en cárceles de Bogotá y Valle
“Se ordenó la suspensión de visitas a las personas privadas de la libertad en los Establecimientos Penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca, con la posibilidad de ser extensivos en otras ciudades del país, según la evaluación de seguridad y las recomendaciones de las autoridades competentes”, informo el Inpec.
Leer: Autoridades ofrecen hasta $50 millones de recompensa por información sobre atentados contra el INPEC
Ademas, se dispuso “la suspensión provisional de traslados y remisiones en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, exceptuando únicamente las remisiones médicas vitales, mientras que las diligencias judiciales se desarrollarán de forma virtual".
Otras medidas
- Alistamiento de segundo grado a nivel nacional, considerando que no existe la capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios en los ERON.
- Se solicitó el apoyo permanente de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo.
Leer: Fiscalía revela hipótesis del atentado contra guardias del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá
- De manera excepcional, se autoriza la implementación de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo amerite, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y reducir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.
- Se autoriza la implementación de modalidades de trabajo en casa o horarios flexibles para el personal administrativo de las diferentes regionales, atendiendo las condiciones de seguridad de cada territorio. En la Sede Central, esta disposición aplicará a partir del próximo jueves, hasta nueva orden.
De forma preventiva y hasta que las condiciones de seguridad lo permitan, se suspenden temporalmente las actividades de labor social comunitaria realizadas por las personas privadas de la libertad