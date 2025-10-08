Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras ola de violencia contra dragoneantes / Archivo ( Colprensa )

Los atentados criminales que han dejado varios funcionarios asesinados y otros heridos de gravedad, han llevado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la implementación de medidas extraordinarias de seguridad.

Se suspenden vistas en cárceles de Bogotá y Valle

“Se ordenó la suspensión de visitas a las personas privadas de la libertad en los Establecimientos Penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca, con la posibilidad de ser extensivos en otras ciudades del país, según la evaluación de seguridad y las recomendaciones de las autoridades competentes”, informo el Inpec.

Ademas, se dispuso “la suspensión provisional de traslados y remisiones en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, exceptuando únicamente las remisiones médicas vitales, mientras que las diligencias judiciales se desarrollarán de forma virtual".

Otras medidas

Alistamiento de segundo grado a nivel nacional, considerando que no existe la capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios en los ERON.

