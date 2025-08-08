Educación

Icfes 2025: conozca todos los detalles sobre las pruebas de Estado de este domingo

El examen iniciará a las 7 de la mañana, todo en una sola jornada con dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde.

Manuela Navarro

Colombia vivirá este domingo 10 de agosto, una nueva jornada de aplicación de las pruebas s Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, a los cuales fueron citados 640 mil estudiantes, y las mismas se realizarán en más de 1.451 puntos de aplicación ubicados en 561 municipios en todo el país, informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes.

La Directora General del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez dijo que: “Todo está listo para realizar estas pruebas de Estado, que se han convertido en un pilar fundamental para evaluar y mejorar continuamente nuestro sistema educativo”


El instituto hace las siguientes recomendaciones a quienes realizan esta prueba:

  • Debe estar en el lugar de citación a tiempo, puede consultar la citación en www.icfes.gov.co
  • Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen.
  • Para los ciudadanos extranjeros que residen en Colombia deben presentar Cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.
  • Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, deben ser presentados desde el aplicativo. No se aceptarán fotografías e impresiones.
  • Es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.
  • Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar el examen.
  • Es importante estar atentos en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.

Según el ICFES, las personas citadas corresponden a cerca de 596 mil estudiantes que presentarán la Prueba Saber 11 calendario A; cerca de 43 mil estudiantes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber. Así mismo, 3 mil personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico.

