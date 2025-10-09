Se activa el plan para la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de Coordinadora Nacional

Bogotá

En medio del proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que está conformada por dos estructuras que se separaron de la Segunda Marquetalia que lidera alias ‘Iván Márquez’, se establecieron las pautas para concretar la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de este grupo armado.

Esto quedó establecido a través de dos decretos que fijan la hoja de ruta para esta destrucción. En el primer documento se marcan las pautas para la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares y de Policía en los perímetros cercanos a los lugares donde se entregará este material de guerra.

Así funcionará la suspensión de las operaciones militares y de Policía

Punto A en el departamento de Putumayo: A partir de las 00:00 horas del del 9 de octubre de 2025 hasta las 24:00 horas 14 octubre de 2025.

Punto B en el departamento Nariño: A partir de las 00:00 horas del 19 de octubre de hasta las 24:00 del 24 de octubre del presente año.

Punto C en el departamento Nariño: A partir las 00:00 horas del 29 de octubre de 2025 hasta las 24:00 del 3 noviembre.

El propósito de esta medida es facilitar la movilización, concentración, verificación y destrucción del material de guerra dispuesto por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El segundo decreto fija el paso a paso para concretar la destrucción de las 14 toneladas de material de guerra.

El proceso de alistamiento, recepción, verificación, registro, custodia y destrucción del material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en los puntos establecidos en Putumayo y Nariño tendrá una duración máxima de tres meses.

El acompañamiento

El Ministerio de Defensa invitará al Procurador Gregorio Eljach para que acompañe todo el procedimiento desde el registro hasta la destrucción del material bélico.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, la MAPP-OEA, se limitará al acompañamiento en la recepción del material, sin la participación en su traslado y manipulación.

La seguridad en el proceso de destrucción de material de guerra

El Ministerio de Defensa realizará todas las coordinaciones pertinentes para que la Fuerza Pública adopte las medidas de seguridad en las áreas de Nariño y Putumayo donde se llevarán a cabo las fases de este proceso.

La actuación de la Fuerza Pública en estas áreas se adaptará de manera diferencial, teniendo en cuenta sus funciones y las particularidades del territorio garantizando la seguridad en todas las fases para la destrucción del material de guerra.

Una vez finalizado cada procedimiento de recepción, registro, custodia y destrucción del material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano por parte del Gobierno nacional, la Fuerza Pública tendrá 15 días para rendir informe sobre las acciones adelantadas, resultados obtenidos y contingencias presentadas en la ejecución del procedimiento fijado por este decreto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez para que, por su conducto, sea presentado al presidente Gustavo Petro.