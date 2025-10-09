Deportes

Deportivo Cali clasifica a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina: Así quedó su grupo

Las dirigidas por el técnico Jhon Alber Ortíz continúan a paso firme en la competencia continental.

Las jugadoras del Deportivo Cali festejan uno de sus dos goles contra Nacional / Twitter: @CaliFemenino

Las jugadoras del Deportivo Cali festejan uno de sus dos goles contra Nacional / Twitter: @CaliFemenino

Deportivo Cali venció 0-2 a Universidad de Chile en el Estadio Florencio Sola, de Buenos Aires, y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El equipo vallecaucano avanzó líder del Grupo D y de manera invicta.

El cuadro vallecaucano se quedó con la victoria gracias a los tantos de Melanin Aponzá (7’) y de Kelly Ibargüen (60′). Con este resultado, el equipo llegó a 7 unidades en la fase de grupos y se instaló en los cuartos de final por cuarta vez en las últimas seis ediciones.

Vea también

El triunfo colombiano le favoreció al Libertad paraguayo, que empató 0-0 con Nacional de Montevideo y le alcanzó para avanzar a la próxima instancia pese a sumar solo tres puntos en fase de grupos, producto de tres empates.

Cali clasificó líder con 7 unidades; Libertad avanzó segundo con 3; mientras que Nacional de Montevideo y la Universidad de Chile quedaron eliminados con 2 puntos cada uno.

Tabla de posiciones Grupo D

PosClubPuntosDif
1Deportivo Cali7+3
2Libertad30
3Nacional2-1
4Universidad de Chile2-3

¿Cuándo jugaría el próximo partido?

A falta de confirmarse su rival en cuartos de final, Deportivo Cali estará jugando por la próxima instancia de la Copa Libertadores femenina el siguiente domingo, aún con hora por definirse.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad