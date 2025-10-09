Deportivo Cali clasifica a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina: Así quedó su grupo
Las dirigidas por el técnico Jhon Alber Ortíz continúan a paso firme en la competencia continental.
Deportivo Cali venció 0-2 a Universidad de Chile en el Estadio Florencio Sola, de Buenos Aires, y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El equipo vallecaucano avanzó líder del Grupo D y de manera invicta.
El cuadro vallecaucano se quedó con la victoria gracias a los tantos de Melanin Aponzá (7’) y de Kelly Ibargüen (60′). Con este resultado, el equipo llegó a 7 unidades en la fase de grupos y se instaló en los cuartos de final por cuarta vez en las últimas seis ediciones.
El triunfo colombiano le favoreció al Libertad paraguayo, que empató 0-0 con Nacional de Montevideo y le alcanzó para avanzar a la próxima instancia pese a sumar solo tres puntos en fase de grupos, producto de tres empates.
Cali clasificó líder con 7 unidades; Libertad avanzó segundo con 3; mientras que Nacional de Montevideo y la Universidad de Chile quedaron eliminados con 2 puntos cada uno.
Tabla de posiciones Grupo D
|Pos
|Club
|Puntos
|Dif
|1
|Deportivo Cali
|7
|+3
|2
|Libertad
|3
|0
|3
|Nacional
|2
|-1
|4
|Universidad de Chile
|2
|-3
¿Cuándo jugaría el próximo partido?
A falta de confirmarse su rival en cuartos de final, Deportivo Cali estará jugando por la próxima instancia de la Copa Libertadores femenina el siguiente domingo, aún con hora por definirse.