Deportivo Cali clasifica a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina: Así quedó su grupo

Las jugadoras del Deportivo Cali festejan uno de sus dos goles contra Nacional / Twitter: @CaliFemenino

Deportivo Cali venció 0-2 a Universidad de Chile en el Estadio Florencio Sola, de Buenos Aires, y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El equipo vallecaucano avanzó líder del Grupo D y de manera invicta.

El cuadro vallecaucano se quedó con la victoria gracias a los tantos de Melanin Aponzá (7’) y de Kelly Ibargüen (60′). Con este resultado, el equipo llegó a 7 unidades en la fase de grupos y se instaló en los cuartos de final por cuarta vez en las últimas seis ediciones.

El triunfo colombiano le favoreció al Libertad paraguayo, que empató 0-0 con Nacional de Montevideo y le alcanzó para avanzar a la próxima instancia pese a sumar solo tres puntos en fase de grupos, producto de tres empates.

Cali clasificó líder con 7 unidades; Libertad avanzó segundo con 3; mientras que Nacional de Montevideo y la Universidad de Chile quedaron eliminados con 2 puntos cada uno.

Tabla de posiciones Grupo D

Pos Club Puntos Dif 1 Deportivo Cali 7 +3 2 Libertad 3 0 3 Nacional 2 -1 4 Universidad de Chile 2 -3

¿Cuándo jugaría el próximo partido?

A falta de confirmarse su rival en cuartos de final, Deportivo Cali estará jugando por la próxima instancia de la Copa Libertadores femenina el siguiente domingo, aún con hora por definirse.