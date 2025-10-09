Cuatro hombres con uniformes de seguridad roban un cajero en Kennedy usando dispositivo electrónico

Persona retirando el pago de Renta Ciudadana en un cajero automático / Foto: GettyImages / Hispanolistic

Colombia

En la mañana de este martes, se registró el robo de un cajero automático en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la alerta fue emitida por ciudadanos que observaron a cuatro personas vestidas con uniformes alusivos a empresas de seguridad dentro del cajero.

“Una vez la Policía recepciona una llamada por parte de la ciudadanía, donde manifiestan que dos motocicletas con cuatro personas con uniformes alusivos a seguridad se encuentran dentro de un cajero, la zona de atención se desplaza rápidamente”, informó la institución.

Modus operandi

Al llegar al sitio, los uniformados hallaron un dispositivo alfanumérico utilizado para manipular el sistema del cajero y sustraer el dinero. Aunque no se ha precisado el monto exacto, versiones iniciales indican que el hurto podría superar los 300 millones de pesos.

Investigación en curso

La unidad investigativa de la SIJIN asumió la recolección de material probatorio, incluyendo videos de cámaras de seguridad, huellas y fotografías que permitan identificar a los responsables.

“Se adelantan todas las labores con el fin de recolectar evidencia o material fotográfico o videos que nos den claridad sobre este hecho”, agregó la Policía.

Llamado a la comunidad

Las autoridades invitaron a los habitantes de Kennedy a aportar información que ayude a esclarecer el caso.

“Invitamos a la comunidad a que si tiene alguna información se comunique a la línea de emergencia 123”, concluyó la institución.