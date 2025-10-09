¿Cuáles son los retos para implementar la paz en Gaza?: desarme y amnistía para Hamás

La confianza de las partes y los gobiernos involucrados en el conflicto, la desmilitarización de Gaza, la figura bajo la cual se va a gobernar a Palestina tras la salida de Hamás y si realmente es posible una solución de dos Estados son las principales preocupaciones de los expertos frente al acuerdo que esperan implementar en Oriente Medio.

La solución de los dos Estados

“Es un tema muy espinoso, un tema al que precisamente Israel ha tratado de sacarle el cuerpo porque de alguna forma entiende que eso ni siquiera está sobre la mesa. Pero es un asunto vital, es un asunto fundamental”, asegura Juan Nicolás Garzón, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de La Sabana.

Amnistía para Hamás

“En los 20 puntos estaba recogido que se iba a dar una amnistía, pero esa amnistía tiene unos límites. Ya los hemos visto en el derecho internacional, incluso los hemos visto nosotros aquí en Colombia, y los límites son: no puede haber amnistía frente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Entonces, en ese sentido, si la promesa que se les hizo es que van a tener una amnistía por esos crímenes, eso no se va a cumplir y eso puede generar desconfianza y puede reactivar las operaciones militares de lado y lado”, alerta Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales, Universidad de La Sabana.

Los expertos resaltan que en este proceso será fundamental el acompañamiento, pero también la vigilancia de entes internacionales y países como, Qatar, Egipto, Turquía y toda la comunidad árabe.