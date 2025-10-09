Gazatíes e israelíes celebran acuerdo entre Hamás e Israel para un fin de la guerra en Gaza. Fotos: AFP

Con gritos de júbilo, aplausos y bailes, los palestinos del sur de Gaza recibieron eufóricos el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, para propiciar el fin de una guerra que dejó hecho añicos el enclave.

Un grupo de más de diez jóvenes coreó “Allahu akbar” -Alá es el más grande- frente al hospital Naser de Jan Yunis poco después de conocerse la noticia. Uno de ellos levantó en hombros a su compañero, en un gesto de espontaneidad.

“Damos gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre”, dijo Abdelmajid Abedrabbo, un residente del sur de la Franja de Gaza.

“Toda la Franja de Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego” anunciado, añadió, agradeciendo también “con amor” a “todos aquellos que nos apoyaron y jugaron su papel a la hora de poner fin al derramamiento de sangre”.

“Es un sentimiento extraño e indescifrable después de dos años de bombardeos, miedo, terror y hambre. Es como si naciéramos de nuevo”, comentó a AFP Jaled al Namnam, de 26 años, desplazado en el campo de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

Los rehenes regresan a casa y Tel Aviv celebra

Miles de israelíes se reunieron el jueves en una plaza de Tel Aviv que desde hace dos años congrega a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza, esperanzados por el retorno de los secuestrados, tras dos años en vilo.

Muchos llevan pegatinas con el lema “Regresan a casa”, banderas de Israel y Estados Unidos y carteles con los rostros de los rehenes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre los negociadores israelíes y Hamás para la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.

Un grupo de israelíes cantaba y bailaba las tradicionales danzas circulares y otros saltaban de alegría en una plaza céntrica de Tel Aviv que desde el estallido de la guerra en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 Hamás es conocida como “La Plaza de los Rehenes”.

En ese ataque, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP a partir de datos oficiales. Ese día, los comandos islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

Durante dos años, esta plaza ha sido escenario de manifestaciones para pedir el regreso de los rehenes.

“Llevamos 734 días esperando este día. No podemos imaginar estar en otro lugar esta mañana”, declaró Laurence Ytzhak, de 54 años.

“Es una gran alegría, un inmenso alivio mezclado con ansiedad, miedo y tristeza por las familias que no han podido y no podrán experimentar esta alegría”, dijo.