Petro pide que se disuelva el grupo de acción directa de la alcaldía de Medellín tras la polémica

Medellín

Continúa la polémica que se generó por las actuaciones del grupo de control y seguridad de la alcaldía de Medellín que se enfrentó con un grupo de manifestantes y golpearon a otros, como quedó evidenciado en videos. Ante esto, el presidente Gustavo Petro también continúa sumando más información; ahora pidió que se disuelva ese grupo.

El primer mandatario en su cuenta de X escribió: “La orden que di a la policía es disolver los grupos de acción directa de la alcaldía e iniciar investigación penal”. En otro aparte, el presidente agregó: “La orden que doy a la policía de Medellín es no atacar la ciudadanía y sus derechos. Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto”.

Debido a los golpes que recibieron los manifestantes, el mandatario también indicó que se está analizando el comportamiento de la fuerza pública en la intervención e invitó a las personas que recibieron las agresiones a que lo informen al gobierno nacional.

El mandatario también manifestó que, cuando estos grupos de acción directa esté ejerciendo este tipo de prácticas contra las personas que ejercen sus derechos, en este caso los manifestantes, la policía debe intervenir en contra de esos grupos.

Cabe aclarar que el grupo de seguridad y control envuelto en la polémica no hace parte de la policía y sí de la subsecretaría operativa de seguridad de Medellín.

Los grupos de acción directa creados por el fascismo en Medellín no solo sirven para disolver manifestaciones pro Palestina y el derecho fundamental a la reunión del pueblo.



Sirven fundamentalmente para ejercer la gentrificación, que es la manera como ha crecido Medellín en los… https://t.co/FG9KY3Hxvm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Respuesta del alcalde de Medellín

Como era de esperarse, Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, por la misma red social X le respondió al presidente Petro sobre la solicitud de disolver el grupo de acción directa: el mandatario local dijo que esto hace parte de una intervención en decisiones locales. “El gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín con la excusa de lo ocurrido ayer durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos. Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”.

El mandatario enfatizó que la acción, la intervención, se hizo en la defensa de un grupo de comensales que estaban en un restaurante en la zona de El Poblado que fueron intimidados.