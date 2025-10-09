Comenzó el proceso de vacantes para el traslado de docentes y directivos docentes

Tunja

El Ministerio de Educación Nacional emitió una resolución en la cual se fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran en establecimientos educativos de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

En Boyacá la Secretaría de Educación del departamento dará a conocer en los próximos días los lineamientos para que los docentes y directivos docentes que estén interesados en realizar este proceso de traslado se puedan postular.

“Efectivamente el Ministerio de Educación emite la resolución 19806 del 30 de septiembre, donde invita a las entidades territoriales a establecer los cronogramas y características del proceso ordinario de traslado de los docentes. En esa medida la Secretaría de Educación de Boyacá ya viene haciendo sus actuaciones para emitir una resolución en específico, que permita hacer la acción de convocatoria para los traslados de la entidad territorial. Esperamos tenerla en los próximos días para que nuestros docentes, vía plazas que tengamos en temporalidades, en provisionalidad, puedan presentarse a dichas plazas”, indicó Eddy Reyes Grisales, secretario de Educación de Boyacá.

Los docentes y directivos docentes que estén en planta en las instituciones educativas se podrán postular para las vacantes que próximamente dará a conocer la Secretaría de Educación de Boyacá.

“Los docentes que están de planta en las instituciones educativas pueden postularse para trasladarse y llenar una plaza que está en vacante provisional y que por medio de esta vía concurso traslado pueda llegar a otra institución educativa. Sólo se pueden presentar los que están de planta. Uno de los requisitos más exigentes, que es determinado vía resolución de la entidad territorial, es que el docente que participe en el proceso de los traslados ordinarios debe tener como mínimo tres evaluaciones de desempeño en la última institución educativa”, aseguró el secretario.

A pesar de que estos traslados se realizan en todo el territorio nacional, en Boyacá se les da prioridad a los postulados del departamento.

“Usualmente Boyacá tiene mucha más demanda que la oferta y por ende es difícil poder abrir esta posibilidad en el departamento de Boyacá. Ejemplo, para el año 2024 teníamos cerca de 200 plazas, pero se presentaron más de 500 docentes. Teniendo en cuenta eso, pues le damos prioridad a los docentes del departamento para que puedan presentarse a las diferentes acciones de traslado”, manifestó Reyes Grisales.

En los próximos días la Secretaría de Educación de Boyacá dará a conocer la resolución de vacantes en las instituciones educativas del departamento para el proceso de traslado de docentes y directivos docentes.