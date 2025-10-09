Centro Democrático anunció lista abierta para elecciones de la Cámara de Representantes en Bogotá

El Centro Democrático confirmó que la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, dentro de la coalición será abierta.

La decisión fue comunicada oficialmente por el partido, que señaló que los ciudadanos podrán votar por candidatos individuales, a diferencia del modelo de lista cerrada que se había contemplado inicialmente.

Este mecanismo espera que el voto preferente permita una mayor participación de las bases y dé visibilidad a nuevos liderazgos dentro del uribismo.

Inicialmente querían manejar estas elecciones bajo listas cerradas

En un principio, la colectividad había manifestado su intención de impulsar listas cerradas tanto para Senado como para Cámara, con el objetivo de fortalecer la disciplina interna y consolidar una propuesta unificada de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Sin embargo, el partido aclaró que esta apertura aplicará únicamente para la Cámara por Bogotá, mientras que para el Senado se mantendrá la lista cerrada, estrategia con la que el expresidente Álvaro Uribe y su equipo buscan garantizar cohesión ideológica y representación en el Congreso de cara a las elecciones del 2026.

Esta determinación se enmarca en los ajustes estratégicos que el Centro Democrático viene haciendo tras los debates internos sobre la conveniencia de las listas abiertas o cerradas.

Por ahora, el anuncio se limita a la circunscripción de Bogotá, pero se espera que en las próximas semanas el uribismo defina si mantendrá el mismo modelo en otras zonas del país o si optará por listas cerradas de manera general para las elecciones del próximo año.

