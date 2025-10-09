Bogotá

Banda delincuencial ‘Los del Pozo’: cuatro menores fueron aprehendidos en Girardot

Su actividad delictiva se centra en la venta de estupefacientes a los alrededores de colegios e instrumentalización de menores.

Venta de drogas.

Venta de drogas. / Archivo (Colprensa)

Juliana De Los Ríos

Cundinamarca

La Policía Cundinamarca, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), aprehendió a 4 integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los del Pozo’, responsable vender estupefacientes y de generar inseguridad en entornos escolares del municipio de Girardot.

De acuerdo con la investigación de las autoridades ‘Los del Pozo’ centran su actividad ilícita en la venta y distribución de marihuana y clorhidrato de cocaína.

“El cabecilla alias ‘Lulo’ de 17 años ya contaba con antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Tras las audiencias, un juez ordenó a dos de los aprehendidos medida preventiva intramural en centro de menores. Los otros dos continúan vinculados a la investigación”, aseguró el coronel, Miguel Díaz, Comandante encargado del Departamento de Policía Cundinamarca .

Esta banda, dedicaba al microtráfico, generaba rentas criminales estimadas en $10.000.000 de pesos mensuales. A la vez estaba vinculada con el robo de motocicletas, celulares y cadenas.

“Su nivel de intimidación llegó al punto de desplazar forzosamente a residentes de sus viviendas para tomar control territorial”, según las autoridades.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad