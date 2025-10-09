Banda delincuencial ‘Los del Pozo’: cuatro menores fueron aprehendidos en Girardot

Cundinamarca

La Policía Cundinamarca, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), aprehendió a 4 integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los del Pozo’, responsable vender estupefacientes y de generar inseguridad en entornos escolares del municipio de Girardot.

De acuerdo con la investigación de las autoridades ‘Los del Pozo’ centran su actividad ilícita en la venta y distribución de marihuana y clorhidrato de cocaína.

“El cabecilla alias ‘Lulo’ de 17 años ya contaba con antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Tras las audiencias, un juez ordenó a dos de los aprehendidos medida preventiva intramural en centro de menores. Los otros dos continúan vinculados a la investigación”, aseguró el coronel, Miguel Díaz, Comandante encargado del Departamento de Policía Cundinamarca .

Esta banda, dedicaba al microtráfico, generaba rentas criminales estimadas en $10.000.000 de pesos mensuales. A la vez estaba vinculada con el robo de motocicletas, celulares y cadenas.