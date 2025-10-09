Así reaccionó el mundo del fútbol al fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol sigue de luto tras la partida de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, quien falleció el miércoles 8 de octubre a sus 69 años en Buenos Aires. Más allá de los títulos, su legado dejó huella en varias figuras del balompié mundial, que se han pronunciado a través de las redes sociales en honor al entrenador argentino.

En Colombia, Russo hizo historia con Millonarios tras conseguir la estrella del finalización de 2017, cuando enfrentó a Santa Fe, y semanas más tarde ganó la Superliga de 2018, ante Atlético Nacional en Medellín, lo que generó un gran afecto de la hinchada azul y del plantel de aquel equipo.

Lea también: Luto en el fútbol mundial: Falleció Miguel Ángel Russo, exDT de Millonarios

Además de los referentes embajadores, varios equipos y figuras del fútbol se han sumado al luto que genera su partida, compartiendo sus sentidas palabras de condolencias.

Reacciones del mundo del fútbol tras su partida

Miguel Ángel Russo estuvo presente en las canchas argentinas, dirigiendo al equipo Xeneixe hasta hace un par de semanas, cuando por orden médica tuvo que guardar reposo en su casa, aun así estaba en contacto permanente con su asistente técnico.

Boca Juniors anunció, a través de un comunicado, que su entrenador será despedido en el Hall principal de la Bombonera este jueves 9 de octubre, poniendo el estadio a disposición de su familia y los hinchas que podrá acercarse a despedirse.

Dónde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar.

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! 💙💛💙 pic.twitter.com/cKQKMqwP27 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

A estas voces de despedida, también se sumó la del argentino Néstor Lorenzo, actual director técnico de la Selección Colombia, quien desde la concentración con el combinado nacional en Estados Unidos, envió las condolencias a la familia de Russo.

Le podría interesar: Millonarios y una emotiva despedida a Miguel Ángel Russo

“Con gran dolor recibimos la noticia de la partida de una gran persona para el fútbol, querido Miguel Ángel Russo. ¡Se te va a extrañar mucho ! A sus familiares, amigos y compañeros a lo largo de una carrera llena de éxitos, donde fuiste ejemplo dentro y fuera de la cancha, mi más sentido pésame. Descansa Miguel eternamente al lado de Dios padre todopoderoso. ”

Lea también: Video: Emotivo reencuentro entre Miguel Russo y Jáminton Campaz en el juego entre Rosario y Boca

Uno de los jugadores más afectados por su partida, es Jáminton Campaz, futbolista de Rosario Central que consiguió el título del campeonato argentino 2023 con el club, de la mano de Miguel Angel Russo. Entrenador con el cual alcanzó una de sus mejores versiones y estableció una relación muy cercana, a través de sus redes mencionó. “Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad".

Miguel Ángel fue campeón de la Copa Libertadores en 2007 con Boca, dejando huellas no solo en la hinchada del equipo argentino, sino en todo el continente. La CONMEBOL Libertadores recordó las palabras del DT con este emotivo video.

Millonarios también despide a Russo tras la noticia de su fallecimiento, a través de sus redes sociales envió un emotivo mensaje por su partida, recordando lo que fue el paso del argentino por el club embajador. Varios de los referentes de aquel equipo de 2017, también se unieron a estos mensajes de despedida, entre ellos Andrés Cadavid capitán del equipo, Nicolás Vikonis y Mackalister Silva.

Reacciones a nivel mundial

Esta noticia enluta al balompié mundial, equipos de todo el mundo han expresado sus condolencias, generando así una ola de reacciones que deja ver la trascendencia internacional que dejó la figura del director técnico argentino, estos son los mensajes en honor al eterno Miguel Ángel Russo.

River Plate

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Rosario Central

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

Cerro Porteño

Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ex entrenador del Ciclón en el 2019.



Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados. pic.twitter.com/HJR6e6tXHg — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) October 8, 2025

Bayern Múnich

Con gran pesar, el FC Bayern ha recibido la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y llevó a Boca a numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos dirigió al… pic.twitter.com/NVWQIJTH4X — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 9, 2025

Liga Profesional de Fútbol Argentina

Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento.



Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para… pic.twitter.com/4PpcKw7kub — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

Real Madrid