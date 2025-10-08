Millonarios y una emotiva despedida a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo con los dos trofeos que ganó como director técnico de Millonarios / Twitter: @MillosFCOficial.

Este miércoles falleció en Argentina el técnico Miguel Ángel Russo, quien actualmente se encontraba al frente de Boca Juniors y que tuvo un recordado paso por Millonarios. Tras una desmejoramiento en su estado de salud, el entrenador había sido internado en su casa junto a su familia, recibiendo cuidados especiales.

El argentino estuvo al frente del equipo bogotano en los años 2017 y 2018, ganando un título la Liga del 2017-II contra Independiente Santa Fe y la Superliga del 2018, ante Atlético Nacional en Medellín.

Emotivo mensaje de Millonarios

Tras conocer la triste noticia de su fallecimiento, Millonarios publicó un sentido mensaje de despedida a través de sus redes sociales, acompañado de un emotivo video de su paso por el club.

“Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”, escribió el club en su red social.

Adicionalmente, Millonarios pintó de blanco y negro su escudo en las redes sociales, simbolizando el duelo que se encuentran viviendo tras la perdida del director técnico argentino.

Otros mensajes de despedida

Dimayor: "La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, quien dejó una huella imborrable en el Fútbol Profesional Colombiano, especialmente por su recordado paso como director técnico de @MillosFCoficial“.

Nicolás Vikonis: “En tu momento más vulnerable nos enseñaste a ser fuertes, que dicha haber disfrutado tu ejemplo y consejo. Descansa en paz Miguel, el fútbol es infinito decías, infinito como la gratitud y el amor con el que te recordaremos”.