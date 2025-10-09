Acuerdo Hamás-Israel: la política colombiana celebra optimista el plan de alto al fuego en Gaza

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por Gaza y la revocatoria de su visa a EE. UU. // Caracol Radio

La oposición colombiana aprovechó el reciente acuerdo entre Israel y Hamás para destacar el rol de Donald Trump y cuestionar la política exterior por parte del presidente Gustavo Petro.

En varios pronunciamientos, figuras del Centro Democrático, congresistas y precandidatos aprovecharon el pacto mediado por Estados Unidos como argumento para mostrar diferencias en el liderazgo y la eficacia diplomática.

¿Qué dice la política colombiana?

La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, afirmó que Trump “sí logra acuerdos” mientras acusó al mandatario colombiano de limitarse a “teatros vacíos”.

Felicitaciones al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por el acuerdo entre Israel y Hamas. Los secuestrados regresarán a casa. Eso sí es ser un líder mundial. No como Petro que no logra nada con su teatro que nos avergüenza. pic.twitter.com/eK36dChOJH — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 9, 2025

Por su parte, la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal que a diferencia del presidente Trump que logra acuerdos de paz en el mundo entre Israel y Hamas, el mandatario colombiano “solo incita a la violencia y el odio con sus manifestaciones”.

Trump logra acuerdos de paz en el mundo entre Israel y Hamas; Petro solo incita a la violencia y el odio con sus manifestaciones. pic.twitter.com/vnENJOD9YF — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025

Asimismo, el expresidente Iván Duque celebró el acuerdo y felicitó a Trump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza.

“Con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo”, aseguró.