Acuerdo Hamás-Israel: la política colombiana celebra optimista el plan de alto al fuego en Gaza
El acuerdo alcanzado por Donald Trump en Medio Oriente generó comparaciones con el presidente Petro por parte de algunos políticos de Colombia.
La oposición colombiana aprovechó el reciente acuerdo entre Israel y Hamás para destacar el rol de Donald Trump y cuestionar la política exterior por parte del presidente Gustavo Petro.
En varios pronunciamientos, figuras del Centro Democrático, congresistas y precandidatos aprovecharon el pacto mediado por Estados Unidos como argumento para mostrar diferencias en el liderazgo y la eficacia diplomática.
¿Qué dice la política colombiana?
La periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, afirmó que Trump “sí logra acuerdos” mientras acusó al mandatario colombiano de limitarse a “teatros vacíos”.
Por su parte, la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal que a diferencia del presidente Trump que logra acuerdos de paz en el mundo entre Israel y Hamas, el mandatario colombiano “solo incita a la violencia y el odio con sus manifestaciones”.
Asimismo, el expresidente Iván Duque celebró el acuerdo y felicitó a Trump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza.
“Con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo”, aseguró.