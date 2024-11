La JEP empezó a revelar identidad de las víctimas de falsos positivos en Colombia

Jacqueline Castillo, líder de las Madres de Soacha @MAFAPOCOLOMBIA responde a quienes han pedido la lista de 6.402 falsos positivos. “Nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta”. Aseguró que quienes deberían estar identificados son… pic.twitter.com/ykz48SocCD