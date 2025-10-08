Universidad Von Humboldt y la gobernación del Quindío unidos por el bienestar animal

Armenia

Con una inversión de $120 millones, y un trabajo que se extenderá hasta diciembre, la Universidad Alexander von Humboldt y la Gobernación del Quindío avanzan en un programa de bienestar animal que ya ha permitido atender a 156 mascotas de forma gratuita.

A través de la Clínica Veterinaria Universitaria, la Humboldt de la mano con la Administración Departamental ha desarrollado cinco jornadas de esterilización, beneficiando a perros y gatos, de distintos municipios del departamento, que se encuentran en condición de vulnerabilidad o cuyos propietarios no cuentan con los recursos para acceder a servicios veterinarios.

Diego Fernando Jaramillo, rector Von Humboldt

Este es un convenio de 120 millones de pesos, de los cuales el 70% los coloca la gobernación y el 30% la universidad, de esta manera se les presta atención integral a todos estos animalitos en situación de vulnerabilidad y se asegura que tengan salud, bienestar estos animalitos. Se ha prestado este servicio para todos los municipios del Quindío. En este momento hemos atendido 156 animales atendidos en consulta y 80 animalitos en cinco jornadas de esterilización.

Esta esterilización ha sido 50 caninos y 38 felinos, ustedes saben el problema de no esterilizar estos animalitos. Este convenio entonces además de esta manera la universidad hace proyección social.

Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis

El mandatario explicó “por eso hoy nosotros con los recursos públicos estamos dándole esos recursos a la universidad para que tengamos esa atención inmediata a esas personas que tienen esos animales, a esas personas vulnerables que no pueden llevarlo a una clínica privada y que hoy gracias a este convenio podemos fortalecer, podemos generar esa dinámica para esas personas van vulnerables.

Rubén Mata, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad

Rubén Mata decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad y cómo funciona el convenio “desde las alcaldías se envían al comité técnico, los animales que ya están referidos por ellos y la universidad desde la clínica veterinaria lo que hace es recepcionar esos animales, les damos una cita, y nosotros hacemos todo el procedimiento.”

y agregó “ya hay casos de éxito que hemos tenido, por ejemplo, una perrita que fue aprendida de un criadero, la enviaron a la clínica, se le hizo todo el proceso, se tomaron exámenes, luego de esos exámenes y ver que ya estaba bien, se pasó a cirugía, se esterilizó y ya en ese momento está en adopción”

Entonces es hacerlo directamente con las alcaldías de cada municipio para que pueda hacerse la relación con la universidad y puedan atender a estos animalitos que las personas no tienen recursos para atenderlos.

Contactos de atención por municipio

Desde la Universidad y la Gobernación, se invita a toda la comunidad en general y las fundaciones a hacer uso de todos estos servicios, a través de los canales o números oficiales dispuestos desde cada Administración Municipal: