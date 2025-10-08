Un palestino radicado en el Quindío agradeció la solidaridad con su pueblo y clama por su libertad

Armenia

En Armenia a diferencia de ciudades como Bogotá la movilización en pro de Palestina se cumplió sin ninguna alteración del orden público, un ciudadano palestino radicado en esta región agradeció la solidaridad con su pueblo.

Con banderas alusivas a Palestina Libre y pancartas rechazando el genocidio en Gaza, estudiantes, lideres sociales, docentes y población en general se dieron cita en dos puntos de Armenia en apoyo a Palestina, en la zona peatonal de la universidad del Quindío y en la plazoleta de la asamblea.

En la plaza de Bolívar Ibrahim Abdala un ciudadano palestino radicado en el municipio de Quimbaya con la bandera al hombro agradeció la solidaridad de Colombia frente a lo que está viviendo su pueblo y el rechazo al genocidio de hombres, mujeres, niños e inocentes en la franja de gaza.

Ibrahim Abdala

Yo soy palestino, radicado en el municipio de Quimbaya en el Quindío, y te voy a contar en 1971, cuando iniciábamos conversatorios y charlas sobre Palestina en cualquier universidad de Colombia o Latinoamérica, porque yo lo viví, nos encarcelaban porque no se podía hablar de Palestina en esa época, hoy no he parado un momento de poder hablar de Palestina y gracias al mundo por abrir ese corazón grandote porque por fin entendieron de que sí había genocidio contra el pueblo palestino.

Plantón pro Palestina en Armenia, Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar

¿Hoy cómo ve la situación con el apoyo que hoy el mundo le está brindando a Palestina?

El mundo se dio cuenta que el sionismo es una mentira, que el sionismo es un movimiento político de exterminio contra un pueblo, porque el problema no es judío palestino, el problema es el sionismo israelí, no todo judío es sionista, pero todo sionista es judío y se esconde dentro de la capa de judío porque el judío también es oprimido en Palestina. El judío también es llevado a las cárceles.

En este momento tenemos 17.000 detenidos. 2500 condenados a cadena perpetua y hay niños desde 4 años en adelante que los consideran terroristas pagando 7, 8, 10, 14 años de cárcel en Israel, en las más execrables formas de prisión y forma de detención.

Pero todavía hay gente que cierra los ojos ante el genocidio. La comunidad europea está cerrando los ojos para que el genocidio continúe contra nuestro pueblo, pero el mundo despertó.

Mensaje

Los palestinos no mueren, los palestinos como en el poema de dónde salen tan palestinos que no han muerto no mueren y nunca morirán.