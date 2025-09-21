Reconocer al Estado de Palestina no es suficiente ante genocidio: Embajador de Palestina en Colombia

Armenia

En el marco de un foro liderado por el sindicado de educadores del Quindío sobre la paz estuvo como ponente el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al-Maliki quien se refirió a la crítica situación que vive su país por la guerra con Israel.

Inicialmente señaló que recibe con agrado la decisión de países como Canadá, Australia y Reino Unido de reconocer a Palestina como estado, aunque considera no es suficiente y solo se genera por la presión de la opinión pública.

Señaló que Israel continúa expandiéndose sobre el territorio palestino porque cada día anuncian que intensifican sus operaciones militares lo que empeora el panorama del Genocidio.

“Lo recibimos con agrado, eso tenía que haberse hecho desde hace mucho tiempo, pero estos países que siempre han apoyado a Israel que finalmente bajo presión de la opinión pública de sus propios países han tenido que reconocer al Estado Palestino. Eso no es suficiente porque Israel sigue expandiéndose sobre el territorio palestino. Cada día están anunciando más y más colonias para israelíes en territorio palestino y siguen cometiendo el genocidio”, alertó.

Aseguró que más allá de reconocimientos se deben tomar medidas drásticas contra Israel porque es lo único que puede acabar con la lamentable situación que viven los palestinos actualmente.

Añadió: “Hay que ir más allá que el reconocimiento al Estado palestino y empezar a tomar medidas en contra del Estado de Israel. Es lo único que puede acabar con este genocidio y con esta ocupación y colonización".

Asimismo, advirtió que la hambruna se usa como herramienta de guerra afectando en mayor parte a los niños. Enfatizó que el llamado es urgente a parar la matanza y a que se permita la entrada de las ayudas humanitarias puesto que la comunidad está siendo asesinada por solo ir a buscar alimentos.

Destacó que diariamente asesinan alrededor de 100 personas y un millón de niños no asisten a clases desde hace dos años porque nada está en pie producto de los bombardeos por eso se necesita acción más allá de comunicados.

Fue claro que el pueblo palestino siempre ha buscado una protección internacional.