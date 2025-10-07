En Armenia habrá movilización por Palestina, les contamos horarios y puntos de concentración

Armenia

Armenia es una de las ciudades que se suma hoy a nivel nacional a las movilizaciones en favor del pueblo palestino y en rechazo a la guerra, el terrorismo en Gaza y en contra de Israel.

En la capital del Quindío se realizarán dos concentraciones a las 4 de la tarde, en la zona peatonal de la universidad del Quindío se reunirá un grupo de docentes, lideres sociales y estudiantes universitarios que luego saldrán en marcha hacia la plaza de Bolívar donde el sindicato de maestros ha convocado a una concentración en favor de Palestina.

Luz Stella León, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq explicó “Hablar de una organización sindical es hablar de clase trabajadora, es hablar de conciencia de clase, es hablar de pueblo, es hablar de búsqueda de justicia, de equidad. Es una lucha eterna porque la humanidad viva como debe ser.

En ese sentido desde el Suteq, desde el Quindío son múltiples las voces que estarán convergiendo en la plaza de Bolívar en torno a levantar la voz y nuestra solidaridad al pueblo palestino.

Y agregó “en una reunión que tuvimos en el Suteq de Derechos Humanos donde asistió el embajador de Palestina, él nos decía, ”Mire, toda acción grande o pequeña es válida y suma para que aquellos que tienen el poder internacional entiendan que en el resto del país estamos preocupados y estamos exigiendo respeto a la vida, estamos exigiendo que cese este genocidio y estamos exigiendo que los niños, las mujeres, los hombres y todo un pueblo sea respetado el derecho a la vida y al territorio”

Concentraciones y movilizaciones

4:00PM Zona Peatonal de la universidad del Quindío, concentración, acto cultural y luego movilización hacía la plaza de Bolívar.

4:00PM: Plaza de Bolívar de Armenia, Concentración, acto cultural y velatón por Palestina.

La líder sindical añadió “en ese sentido, desde el Quindío, desde el Suteq decimos basta a este genocidio y respeto por Palestina, por su población y en general respeto por la vida, desde el río hasta el mar, Palestina triunfará.