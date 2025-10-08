Taylor Swift es la artista número uno del siglo XXI según Billboard

Billboard ha coronado a Taylor Swift como la artista más influyente del siglo XXI, liderando su lista de los 100 artistas más importantes desde el año 2000.

Aunque debutó en 2006 con Tim McGraw, Swift ha acumulado 14 álbumes número uno en el Billboard 200 —el mayor récord entre mujeres— y 12 sencillos número uno en el Hot 100.

Entre sus logros más impresionantes está haber ocupado simultáneamente los 10 primeros lugares del Hot 100 en 2022 con su álbum Midnights, hazaña que superó en 2024 al dominar los 14 primeros puestos con The Tortured Poets Department. Además, ha sido la artista del año en Billboard en 2009, 2015, 2023 y 2024, siendo la única en lograrlo cuatro veces.

Su versatilidad, evolución artística y conexión con el público global la han convertido en un ícono cultural que define una era. Swift encabeza un top 10 que incluye a Drake, Rihanna, Post Malone, Eminem, The Weeknd, Beyoncé, Justin Bieber, Bruno Mars y Usher.

Top 10 artistas del siglo XXI según Billboard (ranking general):