Guns N’ Roses: Bogotá no olvidara este concierto en el Vive Claro

La noche del 7 de octubre, Bogotá se rindió ante el poder del rock cuando Guns N’ Roses tomó el escenario del Vive Claro Distrito Cultural.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan ofrecieron un espectáculo cargado de nostalgia, energía y clásicos que marcaron generaciones.

El concierto, parte de su gira mundial, reunió a miles de fanáticos que corearon temas como Sweet Child O’ Mine, November Rain y Welcome to the Jungle.

Radioacktiva celebró el evento con un concurso especial que permitió a dos afortunados ganar boletas conmemorativas para vivir esta experiencia única.

La banda, que ya ha visitado Colombia en varias ocasiones, reafirmó su conexión con el público nacional en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes.

El Vive Claro se convirtió en el epicentro del rock, demostrando que Bogotá sigue siendo una plaza clave para los grandes espectáculos internacionales.