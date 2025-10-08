Sergio Fajardo presentó su propuesta para atender la crisis del sistema de salud en Colombia / Gobernación ( Cortesía )

El candidato presidencial Sergio Fajardo presentó su propuesta para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia, asegurando que si llega a ser elegido, en las primeras 24 horas de su gobierno instalará un Puesto de Mando Presidencial con el fin de “poner orden” y garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos en todo el país.

“El caos del sistema de salud no debería ser una disputa política; es una crisis humanitaria que afecta la vida de millones de colombianos. Se acabó la improvisación. Voy a poner orden al sistema de salud”, afirmó el exgobernador de Antioquia.

Según explicó, ese puesto de mando permitirá monitorear los principales problemas de acceso a servicios y medicamentos, y buscar soluciones inmediatas para que los ciudadanos: “No vuelvan a pagar de su bolsillo por la atención médica”, indicó.

Además, planteó la reapertura de servicios cerrados durante el actual gobierno, como urgencias, pediatría y salud mental.

También anunció una auditoría externa e independiente a las EPS, en especial las intervenidas, con el propósito de conocer su estado financiero y tomar decisiones que garanticen el derecho efectivo a la salud.

“Mi vida se ha sustentado en el trabajo colectivo y en el principio de que todos ponemos, todos ganamos. El caos que se ha creado en el sistema de salud, en mi gobierno lo resolveremos juntos, dialogando desde el primer día”, aseguró Fajardo.

“No arrancamos con reformas, sino trabajando”

Durante un encuentro con actores del sector salud, Fajardo señaló que su prioridad será reparar el sistema antes que impulsar nuevas reformas.

“No voy a arrancar diciendo ‘estas son todas las reformas’, sino empecemos a trabajar. Que la salud no sea un costo para la vida, sino un derecho. Nadie va a tener que sacar plata de su bolsillo y las citas van a estar cuando tienen que estar”, dijo.

El candidato insistió en que su gobierno buscará la transparencia en el manejo de los recursos, la articulación entre hospitales y territorios, y la reactivación de los servicios cerrados en 900 municipios donde, según dijo, “solo queda un hospital público como proveedor”.

“Otra cortina de humo”: Fajardo sobre la consulta popular del Gobierno Petro

El precandidato calificó como una “cortina de humo” la consulta popular que el Gobierno ha anunciado para sacar adelante la reforma a la salud.

“Otra forma de desviar la atención. Llevan más de tres años y no han resuelto nada. Cada día el sistema está peor. No fueron capaces de resolver los temas centrales del sector por incapacidad del Gobierno Petro para gobernar”, dijo.

Según el exalcalde de Medellín, el país necesita “un gobierno que sí sepa gobernar” y que actúe con responsabilidad y resultados tangibles.

Riesgos electorales y seguridad en campaña

Fajardo también se refirió a los riesgos de seguridad en los territorios durante la contienda electoral y aseguró que no se retirará de la campaña pese a las alertas de la Defensoría del Pueblo.

“Yo no me retiro. Colombia no se puede rendir. Nosotros no nos vamos a asustar ni con los insultos, ni con las agresiones, ni con los temas de seguridad. Exijamos que nos protejan, pero vamos para adelante, sin pena”, afirmó.

El candidato dijo que recientemente estuvo en el Cauca, donde, según él, encontró un ambiente de “desesperanza” y reiteró la necesidad de que el Estado garantice la seguridad para todos los aspirantes.