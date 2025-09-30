Infotic, la empresa detrás del cuestionado contrato para app móvil de ICETEX, según Juvinao

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao alertó sobre una situación delicada en materia de contratación en el ICETEX, específicamente en relación con el plan anual de la entidad. Se ha identificado que para septiembre hay disponibles cerca de 166.000 millones de pesos para contratación en tecnología, lo cual genera preocupación dada la supuesta crisis financiera de la entidad.

Según Juvinao, esta preocupación se fundamenta en reportes presupuestales del Gobierno Nacional que reflejan una caída del 85% en la colocación de créditos y la suspensión de subsidios a las tasas de interés para usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Noticia en desarrollo