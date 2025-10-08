¡Prográmese! Manifestaciones en Bogotá del 8 al 12 de octubre: horarios y puntos de concentración / Ernesto Guzmán ( EFE )

Durante el 8 y 12 de octubre en Bogotá las personas se alistan para presenciar nuevas manifestaciones. Diferentes sectores busca reunirse para movilizarse por una lucha.

Frente a las próximas actividades, la secretaría Distrital de Gobierno (SDG) por medio del su equipo de gestores de diálogo social, convivencia y de derechos humanos, estarán presentes en cada una de ellas, esto con el objetivo de atender cualquier inconveniente y conservar el orden público.

Manifestaciones en Bogotá Octubre

Cabe resaltar que, algunas de las marchas y movilizaciones llegaran afectar la operación del transporte público, como son las operaciones de los servicios de Transmilenio tanto rurales como urbanos.

Por lo que, se ha de recomendar estar al tanto de la movilidad de la ciudad a través de las redes oficiales de tránsito y Transmilenio.

Manifestaciones Viernes 10 de octubre 2025

Evento cultural con reivindicaciones:

Hora : 9:00 a. m.

: 9:00 a. m. Marcha : Brigada evangelística KAS - Calle 63 Sur # 77M-66.

: Brigada evangelística KAS - Calle 63 Sur # 77M-66. Convoca: ICI, Kairos, Aguilas y Salomones

Marcha de la memoria con los sobrevivientes y familiares integrantes y militantes

Hora : 10:00 a. m.

: 10:00 a. m. Marcha : Marcha de la memoria con los sobrevivientes y familiares integrantes y militantes de la Unión Patriótica Torre Colpatria.

: Marcha de la memoria con los sobrevivientes y familiares integrantes y militantes de la Unión Patriótica Torre Colpatria. Convoca: Corporación Reiniciar.

Manifestaciones Sábado 12 de octubre 2025

Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente

Hora : 9:00 a. m.

: 9:00 a. m. Marcha : Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente - Parque Nacional.

: Movilización en apoyo al Pacto Histórico y por la Asamblea Nacional Constituyente - Parque Nacional. Convoca: Pueblo en Marcha

Evento Cultural con reivindicaciones

Hora : 10:00 a. m.

: 10:00 a. m. Marcha: Evento Cultural con reivindicaciones: Las cuchas tienen razón calle 63 con avenida Rojas.

Recomendaciones para las marchas en Bogotá en octubre

La Alcaldía de Bogotá, indica que una de las recomendaciones que las personas deberían tomar en cuenta es el mantenerse informado en sus redes, puesto allí reportarán todos los posibles desvíos o cierres viales.

Incluso, si usted hará parte de alguna de estas marchas, la Secretaría le resalta que, lo haga de manera pacífica y respetando siempre los espacios públicos.