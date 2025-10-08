Paola Andrea Ortega fue elegida contralora de Medellín con 15 votos del Concejo

Medellín, Antioquia

Con 15 votos a favor, el Concejo de Medellín eligió este miércoles a Paola Andrea Ortega Escobar como nueva contralora distrital. Ortega Escobar fue la única candidata en recibir apoyo, superando a los otros dos ternados: Paola Patricia García Giraldo y Carlos Mario Arroyave Lema.

Paola Andrea Ortega Escobar es abogada especialista en derecho administrativo, con experiencia previa en organismos de control fiscal. Según su intervención en la audiencia pública, su enfoque será el fortalecimiento de la transparencia, control fiscal efectivo y lucha contra la corrupción.

La Contraloría Distrital de Medellín tiene como función principal ejercer el control fiscal sobre los recursos públicos del distrito, incluyendo entidades descentralizadas, empresas mixtas y contratos de inversión. Esta vigilancia incluye auditorías, investigaciones fiscales y la formulación de hallazgos con posible responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.