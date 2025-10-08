Poste amenaza con afectar varias viviendas en el barrio Villa Paz de Cúcuta

Cúcuta

La junta de acción comunal del barrio Villa Paz, ubicado en la Comuna 7 de Cúcuta, está alertando por una posible emergencia que se pueda presentar, a causa de un poste de luz que presenta una inclinación considerable.

"Esta solicitud la radiqué el 14 de julio de este año, pero pues esa problemática viene con anterioridad" dijo Zulay González, presidente JAC de Villa Paz.

Agregó que la respuesta que obtuvo por parte de la empresa encargada fue "que las demás estructuras reportadas por el usuario en mal estado se realizó una visita técnica en la cual se evidenció que representan una leve inclinación, pero no reporta riesgo, ya que los postes aún conservan su vida útil. El poste está en buen estado, pero de igual forma está inclinado".

Sin embargo, aseguran que el temor es aún mayor, sobre todo teniendo en cuenta que el poste está ubicado sobre una calle sin pavimentar y han presentado varios caídas de energía.

Más información Continúa la odisea para la atención médica de menores en condiciones de discapacidad en Cúcuta

“Hemos tenido varias caídas de energía en diferentes situaciones cuando hacen las oleadas de viento, de igual forma el día del temblor también pasó una situación que nos alertó. Y las familias que están allí viviendo, pues es una zozobra entre día y noche, porque no saben que en cualquier momento puede pasar una situación. Es más, estamos reportando esto porque ya ahorita se aproxima Navidad, la época de las lluvias, y el poste está en zona donde no está pavimentado”.

González, pidió una pronta solución a esta problemática, que deja en riesgo a las familias de la avenida 4 con calle 11, del barrio Villa Paz.