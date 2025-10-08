“Se habla de territorio de paz, pero paz sin salud no es ninguna paz”: veedor de salud en Cúcuta

Cúcuta

En Norte de Santander continúan las quejas por el mal servicio que se estaría prestando la Nueva EPS. Incluso ya en Ocaña se está advirtiendo que más de 20.000 usuarios podrían quedarse sin la prestación del servicio de salud en el hospital de este municipio, por una deuda millonaria que supera los 30.000 millones de pesos.

Los veedores de la salud en el departamento, están advirtiendo que la crisis cada vez empeora más, al punto de no encontrarse “ni un acetaminofén” en muchos dispensarios.

“Yo pienso que esto tenemos que darle el nombre que se merece: los asesinos de Nueva EPS y no es solamente 20.000 usuarios, es toda la provincia de Ocaña, del Catatumbo, los que tienen riesgo de no recibir más atención médica. Hoy tenemos que decirles que no hay medicamentos y que no solamente es el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, son todas las EPS”, Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Agregó que “se habla de territorio de paz, pero paz sin salud no es ninguna paz. Entonces es inconcebible que el gobierno nacional a través de Nueva EPS esté prácticamente asesinando a la población afiliada, porque esto no se puede llamar de otro nombre. La gente se nos está muriendo”.

Señaló que esta problemática no solo se presenta con la red pública, también con el sector privado.

“Esto es burlarse de la gente, burlarse de los profesionales. No podemos seguir teniendo también profesionales de la salud aguantando hambre porque estos sinvergüenza no pagan y es el gobierno nacional”.

Frente a la deuda histórica que se tiene con el hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, resaltó que como veedores de la salud, están a la espera de los dineros que deben girarles el próximo 10 de octubre. “Vamos a ver el comportamiento. Si no hay dineros, como ya lo ha advertido la directiva de Vihonco, si no hay dineros en la fluidez que debe de llegar, el Hospital Universitario también tendrá que seguir el mismo camino del Emiro Quintero y de las IPS, cerrar las puertas de servicios a los usuarios de nueve IPS porque no hay dinero para seguir”.