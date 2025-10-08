Continúa la odisea para la atención médica de menores en condiciones de discapacidad en Cúcuta

Cúcuta

Continúa la odisea de las madres con hijos en condiciones de discapacidad, por falta de atención médica oportuna. Diana Carolina Echeverry, representante de la corte de niños en condición de discapacidad de la Nueva EPS, aseguró que tras varias semanas de haber concluido una protesta donde exigían una atención digna para los menores, hay muchos compromisos que se han incumplido.

“De los compromisos adquiridos, que fueron seis, solo se han cumplido dos. Seguimos a la espera de que Nueva EPS cumpla con todos los compromisos pactados el día 9 de septiembre, que fue el levantamiento del plantón y de los cuales estamos solicitando a los entes correspondientes como el Instituto Departamental de Salud, como la Procuraduría y como la Defensoría, que fueron entes garantes del levantamiento del plantón para que ellos hagan cumplir estos compromisos” dijo Echeverry.

Aseguró que los tratamientos médicos que reciben los menores en Eureka continuaron, bajo el compromiso de un pago oportuno a esta entidad. Pago que se debía hacer los primeros días de octubre “y esta es la fecha y aún no han pagado”.

Agregó que aún no han podido obtener ciertas citas. “Con la Medical Duarte no hay contrato, urgencias no tenemos, tengo más de 15 casos especiales que son fuera de la ciudad que no se han cumplido, no se han establecido esos compromisos. Entre esos, mis hijos porque ellos también tienen citas en Foscal y esos compromisos no se han cumplido absolutamente para nada”.

Indicó que este miércoles tienen una cita con las directivas de la Nueva EPS “La verdad, la verdad no espero nada porque sé que no ha pasado, pero igual tengo que ir a ver qué es lo que ellos nos van a responder”.

Finalmente indicó que la problemática no está solo en la atención oportuna, sino también en la continuidad de la entrega de los medicamentos que requieren los menores. “Esa problemática sigue y no hay un tratamiento seguro si usted no tiene la continuidad de su medicamento”.