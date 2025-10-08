Personería de Manizales demandó a EPS que incumplen con la entrega de medicamentos

Manizales

El Tribunal Administrativo de Caldas ha admitido una demanda interpuesta por la Personería de Manizales contra cuatro entidades, incluyendo la Nueva EPS, por la persistente falta de entrega de medicamentos a la población vulnerable.

El Personero Juan Pablo Osorio Gallo, destaca que esta acción judicial es una herramienta trascendental para abordar una crisis que afecta a miles de pacientes en el departamento y la capital, destacando que la situación se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria que se manifiesta en el sufrimiento de pacientes que claman por medicamentos, citas y cirugías.

“Desde la personería de Manizales hemos agotado todos los caminos y las rutas institucionales ilegales, mesas de trabajo, requerimientos formales, visitas técnicas, ahora acciones penales y disciplinarias y más recientemente una acción popular contra nueva EPS y CAFAM”, indicó.

Trascendencia de la demanda

La demanda de la Personería, fue aceptada el 29 de septiembre de 2025, se dirige contra la Nueva EPS, la Caja de Compensación Familiar (CAFAM), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Tribunal abre así la puerta para que, por primera vez en Colombia, la justicia adopte medidas colectivas y definitivas que garanticen la entrega oportuna de medicamentos, el funcionamiento adecuado de la red prestadora y la protección real del derecho a la vida y la dignidad de los pacientes, según destacó el líder de la entidad.

Medicamentos por entregar desde Nueva EPS

Según el Personero, la Nueva EPS tiene más de 114 mil medicamentos sin entregar, lo que representa el 97% de los suministros médicos en la ciudad, afectando a pacientes con enfermedades graves como cardiovasculares, oncológicas, renales, autoinmunes y huérfanas.

“En el marco del proceso hemos solicitado también una medida cautelar urgente que se ordene la entrega inmediata de medicamentos represados y se detenga la generación de nuevos pendientes, especialmente para enfermedades graves como el cáncer, el VIH, la patología, las patologías renales, cardiovasculares y autoinmunes. Esto no da espera”, destacó el funcionario.

En lo corrido del año, se han presentado más de 3.000 acciones de tutela, la mayoría relacionadas con la entrega de medicamentos, y se han emitido más de 600 sanciones de arresto y multa por desacato contra directivos de la Nueva EPS.