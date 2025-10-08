Tras acuerdo de pago Hospital Infantil abre servicios a los usuarios de la Nueva Eps

Manizales

Después de un mes de incertidumbre nuevamente el Hospital Infantil de Manizales abre sus puertas a los usuarios de la Nueva Eps, además, el centro asistencial anunció que se dará apertura a más de 10 camas de cuidados intensivos que estaban suspendidas por la falta de pago de la entidad. A pesar del pago las deudas de esa EPS con el Hospital ascienden a 12 mil millones de pesos

Juan Carlo Gómez, gerente del Hospital Infantil en diálogo con Caracol Radio , confirmó que hace unos días se logró el pago de cerca de 6 mil millones de pesos por parte de la Nueva Eps, lo que hace que el Hospital habilite nuevamente los servicios a los usuarios de esta entidad.

“Dar parte de tranquilidad y esperamos que se pueda dar continuidad por esa senda y que podamos seguir recibiendo los pagos. La cartera continúa siendo todavía una cartera muy grande, muy importante y supera los 12 000 mil millones de pesos, pero pues esperamos que retorne esa cartera a niveles normales”; dijo Gómez.

Las deudas en su totalidad estaban en 18 mil millones de pesos, sin embargo, con el pago ahora son 12 mil millones. Se recuerda que el Hospital había anunciado que más de 10 camas de cuidados intensivos en pediatría estaban suspendidas por falta de dinero para el mantenimiento.

El gerente espera que finalizando este mes la Nueva Eps cancele cerca de 6 mil millones de pesos, los cuales serán fundamentales para prestar el servicio de salud a los niños del Eje Cafetero