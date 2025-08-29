Aeropuerto El Dorado en Bogotá cumple 65 años: así lo celebró

Aeropuerto El Dorado en Bogotá se convierte en el más transitado de Latinoamérica (Getty Images)

Esta semana, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá cumplió sus 65 años. Para celebrarlo, la terminal aérea preparó varias sorpresas como la inauguración de la restauración del principal letrero del aeropuerto.

Además, en los últimos días se conoció que la principal terminal aérea del país se convirtió en el aeropuerto más transitado de toda Latinoamérica. Natalí Leal, gerente general de Opain, empresa concesionaria del Aeropuerto El Dorado y Personaje de Semana de Caracol Radio, habló con Alfonso Ospina sobre estos grandes éxitos de la base aérea.

Así celebró El Dorado sus 65 años en Bogotá

En el marco del cumpleaños del aeropuerto, Natalí señala el gran significado que tiene la conmemoración de los 65 años del aeropuerto. “Tenemos varios regalos que queremos dar a la ciudad y, por supuesto, también para nuestros pasajeros”, aseguró.

El primero de esos obsequios ya está a la vista de todos los bogotanos. Se trata del letrero original del aeropuerto de 1959, el cual fue restaurado y ubicado desde esta semana en la avenida El Dorado (calle 26), en el costado norte, a la entrada de la Terminal 2 (antiguo Puente Aéreo).

“Es un símbolo que muchas personas recuerdan, vinculado a su primer viaje, su primer amor, su primera visita”, explicó Leal, y agregó que con este gesto buscan mantener viva la memoria histórica de la infraestructura del país.

El regalo del letrero no será el único. Leal anticipó que en septiembre habrá una exposición especial dentro del aeropuerto, pensada para los miles de viajeros que circulan por El Dorado cada día. Aunque no adelantó más detalles, dejó claro que el enfoque sigue siendo honrar la historia y mejorar el presente: “Queremos que no se olvide el legado que deja El Dorado”.

Un aeropuerto que ya es número uno en la región

Además del componente simbólico, hay cifras que respaldan el crecimiento del aeropuerto: cerró el 2024 con 45,8 millones de pasajeros y 800.000 toneladas de carga movilizadas. Esto le permitió ubicarse por primera vez en la posición número uno en América Latina en volumen de pasajeros, superando terminales como Ciudad de México y Sao Paulo.

“Esto es algo que no habíamos logrado antes. El aeropuerto se ha posicionado como la puerta de entrada de Suramérica”, aseguró la gerente de Opain.

¿Nos está quedando pequeño El Dorado?

A pesar de su liderazgo, Leal reconoce que el crecimiento plantea retos importantes. “Por ssupuesto, se requiere que haya una ampliación en un plazo no muy largo”, afirmó, y explicó que Opain ya trabaja con el Gobierno Nacional en un proyecto de expansión de infraestructura.

Mientras avanza ese proceso, se adelantan mejoras en puntos críticos del aeropuerto. Un ejemplo es el área de llegadas de inmigración, que ya está siendo intervenida para ofrecer más espacio y mayor tecnología, lo que permitirá reducir tiempos y mejorar la experiencia del viajero.