30 años del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro
30 años del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro
07:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, reconocido como patrimonio cultural del Tolima, celebrará su edición número 30 del 15 al 17 de agosto en San Sebastián de Mariquita, Tolima.
Bladimiro Molina, presidente del festival, contó a Caracol Radio las novedades para este año. Entre ellas destaca la presencia del país invitado, Costa Rica, representado por el grupo musical Son de Mi Tierra, que se sumará a una programación amplia y variada.
Durante tres días, el público podrá disfrutar de conciertos, presentaciones de artistas nacionales e internacionales, talleres musicales, muestra artesanal y gastronómica, en una edición que promete ser un homenaje a la tradición y la diversidad musical.