El municipio de Honda, Tolima ganó la Medalla al Mérito Turístico del Ministerio de Comercio

Tolima

El municipio de Honda, ubicado al norte del Tolima, fue galardonado con el primer puesto en la subcategoría 1.2 Promoción y Marketing de Destinos Turísticos, en el marco de la convocatoria nacional para la Medalla al Mérito Turístico, organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Con un puntaje de 90 sobre 100, la estrategia presentada por la Alcaldía de Honda logró destacarse por su capacidad de comunicar la esencia del destino, conectar emocionalmente con los viajeros y dinamizar el turismo mediante campañas memorables que dejaron huella.

El proyecto, implementado desde 2024, propuso una visión integral del turismo, articulando esfuerzos entre el sector público, privado y comunitario. A través de un diagnóstico riguroso de la oferta y demanda turística, se diseñaron acciones innovadoras de promoción que incluyeron presencia en ferias especializadas, activaciones culturales, y una sólida estrategia digital.

“El reconocimiento de un trabajo que hemos articulado entre la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Honda, el sector turístico del municipio y absolutamente todos los que integran esta cadena de este municipio que es uno de los 18 patrimonios de Colombia”, dijo Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima.

En los últimos años el municipio de Honda ha potenciado la visibilidad de su riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica, incrementando significativamente el flujo de visitantes y generando impactos positivos en el empleo, la economía local y la preservación del patrimonio.

“Es el trabajo hecho para generar confianza en el sector privado, hemos crecido en la parte de hoteles, restaurantes y viviendas, todo nos ayuda a tener este gran logro. Al igual que el trabajo con la Gobernación y todo el equipo de trabajo para mostrar que tiene Honda como una de las ciudades que más tiene bienes de interés cultural en el país”, dijo Juan Enrique Rondón, alcalde de Honda, Tolima.

Este reconocimiento posiciona a Honda como un destino ejemplar del turismo colombiano y reafirma al Tolima como un territorio competitivo, sostenible y culturalmente atractivo, con el potencial de proyectarse con fuerza en los mercados turísticos, tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, el alcalde de este municipio, resaltó que otro factor determinante para que Honda siga en el camino de seguir creciendo en materia turística tiene que ver con la seguridad “Llevamos 16 meses con una tasa de cero homicidios, es un agradecimiento a las autoridades, todo esto se hace para poder mostrar que tiene Honda para el turismo nacional e internacional”.