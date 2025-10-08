Jhon Durán tendría lista su fecha de regreso a las canchas tras la grave lesión sufrida

¡Jhon Durán sigue siendo noticia en Turquía! El colombiano que lleva más de un mes fuera de las canchas por la grave lesión que sufrió en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League, ya tendría fecha para reincorporarse a los entrenamientos del Fenerbahçe.

Durante las últimas semanas se reveló que el colombiano había sufrido una fractura causada por estrés, lo que llevó a que se perdiera el inicio de temporada con el equipo turco, las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia y los dos primeros amistosos de la Tricolor que se disputarán este 11 y 14 de octubre.

Cabe recordar que Durán fue visto con muletas en el aeropuerto de Estambul, luego del viaje que emprendió a Barcelona, España, para someterse a un tratamiento especial, que consistió en terapia e inyecciones para recuperar la zona.

¿Cuándo volvería a jugar Jhon Durán?

Según informó el diario Skorer, la inflamación en la tibia, principal consecuencia de la lesión que tiene el delantero, ya habría mejorado notablemente, lo que significaría que luego del parón internacional podría volver a incorporarse a los entrenamientos del Fenerbahçe.

“El tratamiento de Jhon Durán, que se lesionó en el partido del Benfica y se mantuvo fuera del campo durante mucho tiempo, también ha llegado a su fin. Se afirmó que la inflamación en el hueso de la tibia ha pasado y los últimos controles están limpios”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, Fotomac subió una publicación en la que se lee: “Si Jhon Durán, del Fenerbahçe, no puede regresar al campo después de la selección nacional, aumentará la posibilidad de que deje el equipo durante la ventana de transferencias de mitad de temporada”. Es decir que si en las próximas semanas no regresa el delantero colombiano a las canchas, pondría en peligro su continuidad en el equipo turco.