Problemas para Lorenzo: futbolista se lesionó y no estará en convocatoria de Selección Colombia

La Selección Colombia consiguió su cupo directo para el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3), en las últimas dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. Ahora la Tricolor se prepara para disputar los dos amistosos el próximo 11 y 14 de octubre frente a las selecciones de México y Canadá, respectivamente.

Se espera que en los próximos días el director técnico, Néstor Lorenzo, dé a conocer la lista de jugadores convocados para los dos partidos previo a la Copa Mundial, que iniciará el 11 de junio al 19 de julio. Hasta el momento la única baja confirmada en la Selección Colombia es Jhon Durán, quien acumula varias semanas fuera de las canchas debido a una lesión por estrés. Sin embargo, ahora se le suma a otro jugador que posiblemente no será llamado por el argentino.

Para esta convocatoria se espera que el entrenador le brinde la oportunidad a nuevos jugadores, con el objetivo de ampliar el panorama para el Mundial 2026, más allá de los futbolistas que ya hacen parte habitual de la Selección.

¿Quién es el jugador que se podría perder los dos partidos?

Se trata del defensor central, Carlos Cuesta quien se incorporó recientemente al Vasco Da Gama de Brasil, luego de su paso por el Galatasaray de Turquía en donde no tuvo un buen desempeño. El club brasileño fue el encargado de anunciar a través de sus redes sociales que el colombiano no estará convocado para el duelo de este miércoles contra Palmeiras.

“Se le realizó un estudio de imagen que reveló edema en el músculo aductor del muslo izquierdo. Actualmente recibe tratamiento completo en el DESP“, se lee en la publicación.

Dicho esto, las alarmas se encienden en la Selección Colombia, pues ahora el técnico, Néstor Lorenzo deberá jugársela con otros futbolistas en la zona defensiva. No obstante, se abre la posibilidad para que el argentino vea a nuevos jugadores con miras a conformar la lista definitiva para la Copa del Mundo.