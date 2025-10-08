Israel intercepta otra flotilla rumbo a Gaza: 145 personas están detenidas

Los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por la Armada de ese país y 145 participantes fueron detenidos, confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

“A las 7:45 GMT el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza”, detalló la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 GMT.

True strength from our comrade, moments before the attack of the IOF soldiers on our flotilla. We will sail until Palestine is free pic.twitter.com/yrTq7ioOWw — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 8, 2025

La Armada israelí interceptó en un principio tres de los veleros a unas 120 millas náuticas (220 km) de Gaza y terminó con la intercepción de todos los barcos que componían esta segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la operación de intercepción y dijo que todos los pasajeros “están a salvo y en buen estados de salud”. “Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato”, anunció Israel en un breve comunicado.

La Flotilla denunció la detención de una tripulación “desarmada”, incluidos médicos, periodistas y funcionarios electos, entre ellos la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, Jimena González.

Los organizaciones también denunciaron la pérdida de la ayuda vital que transportaban las embarcaciones, “por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales”, destinados a los “hambrientos hospitales de Gaza”.

Nacionales de 23 países de los 5 continentes

Los alrededor de 145 detenidos por Israel de la Flotilla de la Libertad, interceptada esta madrugada por la Armada israelí en aguas internacionales en su camino hacia la Franja de Gaza, son nacionales de 23 países de los cinco continentes.

Según informó a EFE el equipo legal Adalah -que los asiste tras ser detenidos por Israel y lleva también la defensa de los integrantes de la Flotilla Sumud-, entre ellos hay nacionales de países europeos como España, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y Reino Unido.

También de Australia y de Nueva Zelanda, así como de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, figuran ciudadanos de Túnez, Turquía, Corea del Sur, Islandia, Malasia, Bangladesh y Azerbaiyán.

Adalah exigió este miércoles el “acceso inmediato” a los detenidos por Israel de esta segunda misión humanitaria interceptada en los últimos días, y adelantó que impugnará esta “detención ilegal”.