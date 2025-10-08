Indagación previa por problemática de incumplimientos de algunas constructoras en Armenia

Armenia

A través de un oficio emitido por la Personería Municipal al concejal Jonatan Rojo fue dada a conocer la apertura de indagación previa en atención a la queja disciplinaria contra los agentes especiales designados en los procesos de intervención forzosa administrativa de varias sociedades constructoras, contra funcionarios de la secretaría de Hacienda y la oficina de registro de instrumentos públicos.

El concejal de la ciudad, Jonatan Rojo sostuvo que todo se debe a raíz de los debates que se han llevado a cabo por los incumplimientos de las constructoras.

“Se ha solicitado a través de los debates y en cumplimiento también de la responsabilidad que hay de los órganos de control, de las instituciones que brindan inspección, vigilancia y control, pues que haya también actuaciones disciplinarias y administrativas para poder identificar dónde se están presentando las diferentes inconsistencias que no han permitido dar trámite y solución a muchos de los inconvenientes que han venido manifestando quienes son víctimas de los incumplimientos de las constructoras en la ciudad de Armenia", afirmó.

Aclaró que solicitaron en medio de dicho proceso que se generarán actuaciones disciplinarias y administrativas para lograr identificar las inconsistencias que no han permitido dar solución efectiva.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Señaló que frente a esto la Personería le comunicó el inicio de una indagación previa y por eso esperan que se logren las medidas correspondientes con el fin de darles respuesta efectiva a los afectados.

“De esta manera, la personería municipal pues ha abierto indagación, un proceso disciplinario administrativo para poder identificar pues cuáles son estas inconsistencias y de esta manera pues lo que buscamos es que se logren soluciones concretas y reales frente a esta problemática, tanto de parte de los órganos de control, como también de las instituciones que brindan inspección y vigilancia, como lo es la Superintendencia y como lo es la Procuraduría", afirmó.

Añadió: “Entonces, estamos haciendo acompañamiento muy prestos y atentos a lo que vaya a suceder con estos procesos y seguiremos insistiendo hasta que se hayan resarcido los derechos, hasta que se hayan restaurado y se garanticen también esos derechos de de quienes han sido afectados por las constructoras en Armenia".

Recordemos que en un reciente debate en el concejo municipal se expuso que son 10.000 personas las que han sido afectadas por los incumplimientos de constructoras intervenidas en la ciudad.