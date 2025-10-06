Farándula

Taylor Swift rompe récords con The Life of a Showgirl: 250 millones de streams en 24 horas

El duodécimo álbum de la artista se convierte en el segundo mayor debut en la historia de Spotify y más de 3 millones en ventas

The Life of a Showgirl credito INSTAGRAM TAYLOR SWIFT

Taylor Swift volvió a hacer historia con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio.

En solo 24 horas, acumuló 250 millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en el segundo mayor debut en la historia de Spotify, solo superado por otro de sus discos.

Además, vendió más de 3 millones de copias en su primer fin de semana, acercándose al récord de 25 de Adele.

Aunque la crítica especializada ha sido dividida, con medios como The Guardian y Pitchfork señalando debilidades en el proyecto, el impacto comercial ha sido arrollador.

Las ediciones en vinilo rompieron récords con 1,2 millones de unidades vendidas en un solo día, superando su propia marca anterior.

El fenómeno se extendió a las salas de cine con el documental The Official Release Party of a Showgirl, que recaudó 15,8 millones de dólares en su primer día en EE. UU., multiplicando por cinco a sus competidores en taquilla. Este lanzamiento llega pocos meses después del cierre de su histórica gira Eras Tour, que superó los 2.000 millones de dólares en recaudación.

Taylor Swift reafirma así su posición como uno de los íconos culturales más influyentes del siglo XXI, capaz de convertir cada proyecto en un evento global que trasciende la música.

