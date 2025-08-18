En primera instancia es inocente comerciante acusado del hurto millonario a Bancolombia en Manizales

Manizales

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la capital de Caldas, emitió sentencia absolutoria en primera instancia a favor de dos personas que estaban siendo procesadas por el millonario robo a la entidad bancaria Bancolombia de la Avenida Santander. Entre las personas se encuentra un reconocido comerciante de la ciudad

En Manizales, este juzgado ha dictado una sentencia absolutoria en primera instancia para dos personas procesadas por el robo millonario a una sucursal de Bancolombia en la Avenida Santander. El abogado Jaime Andrés Novoa confirmó la noticia en Caracol Radio señalando que esta decisión era esperada tras el desarrollo del caso, teniendo en cuenta que nunca se comprobó que su defendido un reconocido comerciante de la ciudad hubiese participado de dicho acto delictivo

“Básicamente fue una decisión en la que el juez después del análisis probatorio del caso determinó que existían serias dudas en la acusación y, en consecuencia, pues debía absolver a estas dos personas implicadas en este proceso. Sí, básicamente desde la teoría del caso de la defensa, digamos que nunca se atacó la materialidad del delito”, dijo Novoa

El propietario y un mesero de un restaurante en Manizales terminaron absueltos por el millonario hurto cometido en octubre del 2017, contra la sede de Bancolombia de la avenida Santander, en Manizales.

Se recuerda que en este hecho se hurtaron $2 mil 101 millones 906 mil 415 en efectivo y 51.850 dólares.

La investigación reveló que el robo habría sido planeado con la participación de un empleado de la entidad, quien habría proporcionado planos y claves de la bóveda, además de la participación de expertos en seguridad. Ante esta decisión Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de La Nación apeló la decisión y ya será la segunda instancia la que defina el futuro judicial de estas personas