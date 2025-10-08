Cartagena

DNP destacó desempeño fiscal en El Carmen de Bolívar

La población ocupó el primer lugar a nivel departamental

Caracol Radio

Caracol Radio

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024 de las Entidades Territoriales, elaborado conforme a la Ley 617 de 2000 y la metodología de cálculo definida por la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (DFFT).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este informe, El Carmen de Bolívar alcanzó una calificación del 66,4%, posicionándose en el primer lugar a nivel departamental.

Este resultado lo destaca entre los municipios de Bolívar por su eficiencia en la gestión administrativa y responsabilidad fiscal, evidenciando avances en la programación y recaudo de ingresos, el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los límites de gasto establecidos por la normatividad vigente.

El Índice de Desempeño Fiscal mide anualmente la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal territorial en el país, evaluando aspectos como los resultados fiscales y la gestión financiera.

A nivel nacional, el DNP resaltó a ciudades y municipios como Bogotá, Barranquilla y Sogamoso entre los mejores desempeños, reafirmando su compromiso de continuar brindando asistencia técnica para fortalecer las capacidades locales, reducir la dependencia de transferencias y mejorar la sostenibilidad financiera de los territorios.

El alcalde Pedro Vásquez destacó con orgullo este logro que representa el esfuerzo conjunto entre administración y comunidad:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad