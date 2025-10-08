DNP destacó desempeño fiscal en El Carmen de Bolívar

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024 de las Entidades Territoriales, elaborado conforme a la Ley 617 de 2000 y la metodología de cálculo definida por la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal (DFFT).

En este informe, El Carmen de Bolívar alcanzó una calificación del 66,4%, posicionándose en el primer lugar a nivel departamental.

Este resultado lo destaca entre los municipios de Bolívar por su eficiencia en la gestión administrativa y responsabilidad fiscal, evidenciando avances en la programación y recaudo de ingresos, el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de los límites de gasto establecidos por la normatividad vigente.

El Índice de Desempeño Fiscal mide anualmente la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal territorial en el país, evaluando aspectos como los resultados fiscales y la gestión financiera.

A nivel nacional, el DNP resaltó a ciudades y municipios como Bogotá, Barranquilla y Sogamoso entre los mejores desempeños, reafirmando su compromiso de continuar brindando asistencia técnica para fortalecer las capacidades locales, reducir la dependencia de transferencias y mejorar la sostenibilidad financiera de los territorios.

El alcalde Pedro Vásquez destacó con orgullo este logro que representa el esfuerzo conjunto entre administración y comunidad: