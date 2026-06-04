Niños de Alameda La Victoria cuentan con nuevo parque financiado por el distrito

La comunidad de Alameda La Victoria recibió con entusiasmo la entrega oficial de un nuevo parque por parte del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, quien junto a la alcaldesa menor Yucelis Garrido, lideró una obra que fortalece el bienestar de los habitantes y contribuye a la transformación de los espacios públicos en la Localidad 3 Industrial y de la Bahía.

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La apertura del parque, con la asistencia de decenas de niños y sus familias, se hizo ayer en conexión con la reapertura del Templo del Fútbol Menor de Alameda La Victoria, un complejo deportivo que por muchos años estuvo abandonado y ahora fue renovado y modernizado para beneficiar a más de 20.000 niños y niñas.

Hasta hace meses, el lugar era un sitio abandonado con un kiosko en malas condiciones rodeado por maleza y sin juegos infantiles; el cual la comunidad describía como “un peladero”. Desde ayer, es un nuevo parque infantil lleno de amenidades, juegos, bancas y un kiosko renovado.

“Alameda es un barrio lleno de gente trabajadora y buena. Muchas familias con niños que lo único que quieren es que un gobierno haga cumplir los impuestos que pagan y les retribuya con obras y escenarios que mejoren su calidad de vida. Este parque no solo servirá para el sano esparcimiento de la comunidad; sino que también una necesaria estación de diversión para lo niños que vienen a los torneos y entrenamientos en los campos aledaños de fútbol menor”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Durante la inauguración del parque, a pocos metros del Templo del Fútbol Menor, la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, Yucelis Garrido, destacó la importancia de esta obra para el desarrollo social de la comunidad y expresó su satisfacción por seguir cumpliendo con las necesidades de los ciudadanos.

“Este parque no solo transforma el entorno de un barrio, sino que también se suma al esfuerzo que venimos realizando para construir una Localidad Industrial y de la Bahía más digna, segura y acogedora para todos sus habitantes”, afirmó la alcaldesa.

El nuevo parque cuenta con modernas áreas recreativas, espacios para la integración familiar, zonas deportivas y máquinas biosaludables, diseñadas para promover la actividad física y los hábitos de vida saludable entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Este espacio se convierte en un punto de encuentro seguro para la comunidad, donde las familias podrán compartir, recrearse y fortalecer los lazos de convivencia, mientras disfrutan de instalaciones adecuadas para el esparcimiento y el deporte.

Los habitantes de Alameda La Victoria manifestaron su alegría y agradecimiento por esta importante obra, que representa una mejora significativa para el sector y una muestra del compromiso de la Administración Distrital con el bienestar de las comunidades.