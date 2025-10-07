La nueva camiseta de América de Cali deslumbra por su diseño

América de Cali publicó oficialmente la nueva camiseta que utilizará, en colaboración con la marca Le Coq Sportif, que acompaña al equipo desde julio de 2022.

Esta indumentaria conmemora el tricampeonato obtenido en 2000, 2001 y 2002, equivalentes a las estrellas 10, 11 y 12, bajo la dirección técnica de Jaime de la Pava.

Nueva camiseta de América de Cali

De acuerdo con la página oficial del conjunto escarlata, se trata de “una camiseta conmemorativa inspirada en el modelo de la época. La prenda combina un estilo clásico con tecnología textil de última generación. El escudo retro vuelve al pecho en material 3D ADK, aportando un aspecto imponente, técnica que también se utiliza en los logos de Le Coq Sportif y en el sello de autenticidad ubicado en la parte baja. Las mangas presentan tiras elásticas con el logo repetido, evocando el diseño de las camisetas de los años 90 e inicios del siglo XXI”, explicó América en el anuncio oficial.

Finalmente, el club resaltó que este diseño recuerda la lucha y pasión sobre la cual sigue construyendo el legado escarlata.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de América de Cali?

De acuerdo con la cuenta oficial de ‘X’, de ‘La Mecha’, el costo de la camiseta en las tiendas físicas, es de 300.000 pesos colombianos.

¿Cuándo juega América de Cali con la nueva indumentaria?

Los dirigidos por el técnico David González podrían estrenar diseño deportivo frente a Millonarios en el cierre de la fecha 14, el martes 7 de octubre, desde las 7:30 pm.

De no hacerlo, se espera que el debut con la nueva indumentaria sea ante La Equidad, en Cali, el 11 de octubre a las 7:30 pm.