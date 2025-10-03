Mapas con inteligencia artificial impulsan decisiones para un futuro sostenible y seguro en Colombia

El 2 y 3 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Ágora se realiza la Conferencia de Usuarios Esri, un evento en el que se habló sobre la tecnología geoespacial en Colombia. En este escenario más de 800 organizaciones se reunieron para conocer el funcionamiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que ahora operan con Inteligencia artificial, estos proyectos aportan a las diferentes entidades del gobierno para tomar decisiones en materia de sostenibilidad, economía, seguridad, educación.

“Los SIG son la tecnología que integra todo para todos y en todas partes, de ahí la importancia de conocer la tecnología y de dimensionar su alcance”, señaló Helena Gutiérrez, presidente de ESRI Colombia, durante la apertura del evento.

“Esta conferencia es el espacio donde organizaciones públicas y privadas se conectan para entender y anticipar cómo la inteligencia geográfica seguirá resolviendo los desafíos más urgentes de nuestro territorio”, agregó el Director General de ESRI Colombia y Ecuador, Manuel Lemos.

Inteligencia Artificial aplicada a la geografía

Una de las novedades de esta edición fue la presentación del concepto GeoIA, en donde se explicó cómo han integrado la Inteligencia Artificial en los componentes geográficos y los SIG.

“Como somos compañía de tecnología, hoy nos toca hablar de inteligencia artificial como una tecnología que va a expandir el uso de la geografía porque lo va a hacer más fácil. Va a permitir que más personas puedan usar tecnología, que más personas puedan obtener un resultado, que más personas puedan consultar información”, explicó Lemos.

Gracias a la combinación de IA, big data, imágenes satelitales, drones y gemelos digitales, se mostró cómo los SIG permiten:

• Mejorar la planificación de las ciudades y la movilidad.

• Transformar la administración de tierras.

• Impulsar proyectos de sostenibilidad y agricultura.

• Fortalecer la seguridad ciudadana.

• Avanzar en la gestión del riesgo y de los recursos naturales.

Casos en los que se ha aplicado esta tecnología en Colombia

Durante la Conferencia se compartieron proyectos desarrollados con entidades públicas y privadas, como:

• Portal geográfico de riesgo de desastres con la UNGRD.

• Geoportal de inundaciones con Surtigas.

• Solución integral predial con la ANT.

• Mapa Social de Bogotá con la Secretaría de Integración Social.