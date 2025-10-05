🔴 Junior Vs. Tolima EN VIVO: Siga la transmisión de este partidazo por la fecha 14 de la Liga

Junior y Deportes Tolima protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 de la Liga colombiana. Ambos equipos se enfrentan en el estadio Metropolitano de Barraquilla, a partir de las 5:15PM.

Con 25 puntos, el equipo de Alfredo Arias busca un triunfo que le permita recuperar el liderato y quedar al borde de la clasificación a los cuadrangulares finales. Entre semana cayeron en casa frente al América, por los cuartos de final de la Copa Colombia.

Por su parte, Tolima suma 20 unidades y se encuentra al interior del grupo de los ocho; no obstante, una derrota podría dejarlo expuesto y con chances de perder su posición en la zona de clasificación.

Siga acá la transmisión y el minuto a minuto del partido