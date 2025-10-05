🔴 Junior Vs. Tolima EN VIVO: Siga la transmisión de este partidazo por la fecha 14 de la Liga
El equipo barranquillero quiere recuperar el liderato; los tolimenses buscan consolidarse entre los ocho.
Junior y Deportes Tolima protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 de la Liga colombiana. Ambos equipos se enfrentan en el estadio Metropolitano de Barraquilla, a partir de las 5:15PM.
Con 25 puntos, el equipo de Alfredo Arias busca un triunfo que le permita recuperar el liderato y quedar al borde de la clasificación a los cuadrangulares finales. Entre semana cayeron en casa frente al América, por los cuartos de final de la Copa Colombia.
Por su parte, Tolima suma 20 unidades y se encuentra al interior del grupo de los ocho; no obstante, una derrota podría dejarlo expuesto y con chances de perder su posición en la zona de clasificación.
Siga acá la transmisión y el minuto a minuto del partido
Falta de José Enamorado (Junior).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Mauricio Gonzalez intentó un pase en profundidad pero Junior Hernández estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Junior. Corner cometido por Neto Volpi.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde la banda izquierda.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Guillermo Paiva (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de José Enamorado.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Guillermo Celis.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Juan Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Bryan Castrillón con un centro al área.
Remate fallado por Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Juan Nieto.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento