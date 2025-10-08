Bogotá adopta nuevas estrategias para reducir la contaminación del aire

Colombia.

Bogotá anunció la implementación de Breathe Bogotá, una estrategia integrada a la iniciativa global Breathe Cities, que reúne a urbes de todo el mundo en la lucha por un aire más limpio.

La propuesta se da luego de conocerse que, la ciudad está en el top de las más contaminadas a nivel Latinoamérica y contempla ocho acciones encaminadas a reducir en un 30% la contaminación del aire para el año 2030.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, el polvo resuspendido en vías sin pavimentar y el transporte de carga representan más del 60% de las emisiones de material particulado fino (PM2.5), considerado el más nocivo para la salud. Por esta razón, las medidas priorizarán intervenciones en el suroccidente de la ciudad, donde se concentran los mayores niveles de contaminación y vulnerabilidad social.

La estrategia, contará con la participación de las secretarías de Ambiente, Movilidad, Salud, Educación y Bomberos de Bogotá, además del acompañamiento de Clean Air Fund, C40 Cities y Bloomberg Philanthropies.

¿Cuáles son las acciones contempladas por el Distrito?

Fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire.

Promoción de una movilidad escolar limpia.

Transición hacia tecnologías de cero emisiones.

Control de incendios forestales.

Según el informe, con las estrategias, la ciudad busca avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de salud y sostenibilidad trazados en el Plan Distrital de Desarrollo y alineados con las metas internacionales para mitigar los efectos del cambio climático.