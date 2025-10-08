Bogotá

Capturado en Cundinamarca alias “Rojo”, integrante del Clan del Golfo

Era de los más buscados en el departamento del Tolima.

Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Karen Guerrero.

Cundinamarca.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que en el municipio de Yacopí, fue capturado alias “Rojo”, señalado de ser uno de los más buscados en el departamento del Tolima.

Según la gobernación de Cundinamarca, el capturado era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, apoderamiento de hidrocarburos y receptación.

De acuerdo con la información suministrada, la captura se llevó a cabo en un operativo entre el GAULA, el Ejército y la Policía de Cundinamarca.

Las autoridades aseguraron que, alias “Rojo”, aparte de delinquir en el Tolima, tenía presencia criminal en Cundinamarca, Caldas y Valle del Cauca.

El capturado, también era cabecilla del Grupo Armado Organizado ‘Clan del Golfo’ y líder del Grupo Delictivo Organizado ‘Los de la Cumbre’.

