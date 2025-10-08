Billboard elige a los artistas latinos más grandes del siglo XXI: Shakira y J Balvin en el listado( @JBALVIN / twitter )

Billboard reveló su esperado ranking de los Top Latin Artists of the 21st Century, reconociendo a los músicos que han dominado las listas desde el año 2000.

En el primer lugar aparece Bad Bunny, quien en menos de una década logró 16 éxitos número uno en Hot Latin Songs y nueve en Top Latin Albums.

Su álbum YHLQMDLG rompió récords al mantenerse 70 semanas en el primer puesto.

Colombia brilla con fuerza en el listado. Shakira ocupa el puesto 7, con 11 sencillos número uno y seis álbumes que lideraron los charts.

Su colaboración con Bizarrap y el éxito TQG junto a Karol G consolidaron su vigencia en 2023. Por su parte, J Balvin se ubica en el puesto 6, gracias a nueve éxitos número uno y cuatro álbumes que encabezaron las listas, incluyendo Energía, que lo catapultó al mercado global.

El top 10 lo completan figuras como Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Aventura y Juanes, este último con ocho sencillos número uno y cinco álbumes líderes. La lista refleja el poder de la música latina en el siglo XXI y su influencia global, con artistas que han cruzado fronteras y redefinido géneros.

Top 10 artistas latinos del siglo XXI según Billboard: