Líder social fue asesinado en medio de un enfrentamiento de pandillas en el norte del Cauca

Puerto Tejada, Cauca

Un reconocido líder social del Cauca fue asesinado en el norte del departamento en medio de un enfrentamiento de pandillas.

Marvin Andrés Romero se destacó como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza del municipio de Puerto Tejada. El dirigente fue impactado por una bala perdida y pese a que fue remitido a un centro médico en Cali, falleció por la gravedad de la herida.

La alcaldesa Luz Adiela Salazar expresó que “lamentamos mucho este suceso porque Marvin Romero era uno de los jóvenes que abanderaba todo el proceso de resocialización en el barrio de él. Se había logrado desescalar el conflicto en esa zona del municipio gracias a la intervención de él, a los diálogos constantes que hacía con los diferentes jóvenes que estaban inmersos en el fenómeno del pandillismo y de la violencia”.

Agregó que “le manifestamos a los jóvenes que están en la violencia, que los programas de resocialización continúan pero que el joven que no quiera acceder, que no está interesado en participar, es su decisión voluntaria pero deben saber también que aquí hay una autoridad que se está fortaleciendo y que la justicia va a empezar a operar para poder colocar a buen recaudo de las autoridades a los actores que generan inseguridad en el territorio”.

Indepaz señaló que con Marvin Andrés ya son 153 los líderes asesinados en Colombia en lo que va del 2025.