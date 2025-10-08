Aerolínea responde por presunto caso de discriminación a usuarias en el aeropuerto El Dorado
Por su parte, entidades públicas anunciaron nuevas medidas y compromisos para un turismo incluyente.
Ante los hechos de presunta discriminación que se presentaron con tres mujeres de talla baja y movilidad reducida el 1 de octubre en el Aeropuerto El Dorado. La aerolínea Wingo se pronunció frente a lo sucedido, argumentando que, según el reglamento aeronáutico y sus instrucciones, era necesario el acompañamiento a las pasajeras, que fue el causante del disgusto en las usuarias.
“Wingo se permite aclarar que las pasajeras recibieron acompañamiento por parte del equipo en tierra y fueron reacomodadas en un vuelo posterior ese mismo día, una vez se realizaron las verificaciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar durante el viaje” expresó la aerolínea.
Nuevas medidas
El Distrito se pronunció expresando su solidaridad con las usuarias y el rechazo a la aerolínea, por lo que se instaron reuniones convocadas por el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, la Aerocivil, el concesionario OPAIN, Turismo Bogotá y las 3 mujeres afectadas por el suceso.
En este encuentro se implementaron nuevos compromisos:
- Acompañamiento a las usuarias afectadas.
- Mesas de trabajo para el refuerzo de los protocolos de atención para personas con discapacidad.
- Jornadas de sensibilización llevadas a cabo por Turismo Bogotá junto a personal del aeropuerto y operadores.
Estos nuevos planes de acción se buscan implementar con el objetivo de evitar que estos inconvenientes vuelvan a ocurrir.
Por su parte la Superintendencia de Transporte abrió una indagación preliminar contra la aerolínea para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades para saber si el hecho se trató de un caso aislado o una práctica reiterada.