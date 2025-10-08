Aerolínea responde por presunto caso de discriminación a usuarias en el aeropuerto El Dorado

Ante los hechos de presunta discriminación que se presentaron con tres mujeres de talla baja y movilidad reducida el 1 de octubre en el Aeropuerto El Dorado. La aerolínea Wingo se pronunció frente a lo sucedido, argumentando que, según el reglamento aeronáutico y sus instrucciones, era necesario el acompañamiento a las pasajeras, que fue el causante del disgusto en las usuarias.

“Wingo se permite aclarar que las pasajeras recibieron acompañamiento por parte del equipo en tierra y fueron reacomodadas en un vuelo posterior ese mismo día, una vez se realizaron las verificaciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar durante el viaje” expresó la aerolínea.

Nuevas medidas

El Distrito se pronunció expresando su solidaridad con las usuarias y el rechazo a la aerolínea, por lo que se instaron reuniones convocadas por el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, la Aerocivil, el concesionario OPAIN, Turismo Bogotá y las 3 mujeres afectadas por el suceso.

En este encuentro se implementaron nuevos compromisos:

Acompañamiento a las usuarias afectadas.

a las usuarias afectadas. Mesas de trabajo para el refuerzo de los protocolos de atención para personas con discapacidad.

para el refuerzo de los protocolos de atención para personas con discapacidad. Jornadas de sensibilización llevadas a cabo por Turismo Bogotá junto a personal del aeropuerto y operadores.

Estos nuevos planes de acción se buscan implementar con el objetivo de evitar que estos inconvenientes vuelvan a ocurrir.