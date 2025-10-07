Piden intervención de SuperTransporte en la vía al Llano por suspensión de pesaje de vehículos

Cundinamarca

La vía al Llano cumple más de un mes de cierre debido a los derrumbes en el sector de Chipaque en el kilómetro 18.

Ante esta emergencia y las protestas de las comunidades por las afectaciones económicas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acordó una reducción en los precios de los peajes y el cierre de la báscula del kilómetro 25+351 , con algunas excepciones, hasta que se restablezca el tránsito.

Sin embargo, Coviandina, la concesión encargada de la vía al Llano, advirtió, en una carta enviada a la Superintendencia de Transporte , sobre los riesgos de la suspensión del pesaje de vehículos de carga pesada.

Para la concesión esta decisión “pone en grave riesgo la infraestructura concesionada, especialmente considerando la situación actual, de amplio conocimiento de la ANI, que presentan los puentes Metálico en Naranjal, Susumuco y Aserrío”.

La concesión en la carta destaca que la ley obliga a los vehículos de carga a pasar por estos pesajes para garantizar la seguridad de los usuarios como de la infraestructura vial.

“Su cumplimiento no es susceptible de suspensión o exclusión a través de acuerdos de voluntades entre una entidad pública carente de competencias para el efecto y un particular, o por la mera liberalidad de la ANI , quien no ostenta funciones de carácter regulatorio o directivo “, precisó Coviandina.

De ahí que la concesionaria indicara que ante cualquier riesgo que se pueda presentar será responsabilidad de la ANI.

Durante el mes de septiembre, 40.086 vehículos de carga pasaron por el control de peso en la báscula, lo que representa el 59,2% del total de vehículos de carga pesada que transitan por el corredor.